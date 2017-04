Mans amunt per fer enlairar els Gossos

M és de cent cinquanta persones, la gran majoria vestides de blanc, es va reunir ahir a la tarda a la plaça Major de Manresa. No ho van fer per festejar el mal moment del Barça sinó per participar en el videoclip del grup manresà Gossos (Natxo Tar-rés, Oriol Farré, Roger Farré, Juanjo Muñoz i Santi Serratosa) de la cançó Voldria dir-te, del disc Zenit (2016). El vídeo, dirigit per Manel Buch, va tenir la col·laboració d'Alguer Miquel, cantant de Txarango, que participa en aquest tema.



El grup havia convocat la gent a les 5 de la tarda, però encara estaven gravant una part del vídeo al carrer del Bisbe, al costat de l'ajuntament. Cada un dels membres del grup feia playback d'un tros de la cançó mentre al darrere la resta feia una coreografia robòtica. El líder de Txarango era assegut a terra, fora del pla, i cantava entre escenes: «No podem dubtar/Ens cal el valor/Ara et toca a tu/Ara em toca a mi».



Una hora i quart després va ser el torn del públic. «Ja era hora», comentava una dona cansada d'estar dreta. Un nen cridava il·lusionat «sortirem a la tele, papa». Tothom es va situar al centre de la plaça i van fer una rotllana. Una noia amb un megàfon donava les ordres: «les dels texans roses cap enrere. Els que vagin tot de blanc, al centre, i a la perifèria, la resta». Una vegada llestos, una càmera des de la segona renglera de finestres de l'ajuntament gravava des de l'aire mentre el públic aixecava els braços i llançava un globus blau cap amunt. Entre repetició i repetició del pla del públic, els músics es miraven els braus des de la barrera, xerrant, rient, firmant algun autògraf i fent-se fotos amb els fans. Alguer Miquel, fins i tot, s'entretenia jugant a futbol amb un nen preocupat només d'intentar fer-li una sotana. Més tard, els participants es van dividir en quatre grups, que van sortir des de Sobrerroca, des de banda i banda de l'ajuntament i del Toni's. Sostenien una tela taronja i avançaven fins al centre de la plaça. I allà les teles es van unir i van seguir onejant.