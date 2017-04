El rodatge no s'atura i se seguirà gravant avui i demà

El rodatge a la plaça Major de Manresa concentrarà la part central del videoclip Voldria dir-te, del disc Zenit, l'últim treball que va sortir a la llum del grup manresà Gossos. El videoclip també inclourà imatges preses en diferents localitzacions de la capital del Bages, com el Pont Nou, la passarel·la de vianants de la Via de Sant Ignasi i la plaça de Puigmercadal, entre d'altres. La gravació del vídeo no s'atura i al llarg del dia d'avui i de demà continuarà el rodatge. Demà a les 10 del matí al parc del Cardener, al costat de la fàbrica dels Panyos. El rodatge, com el d'avui, està obert a tota la gent que hi vulgui participar. El grup l'únic que demana és que vesteixin roba de colors clars.