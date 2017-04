Una guia convida a combinar la natura i el modernisme rural

? L'arquitectura modernista s'associa principalment a l'espai urbà, però també n'hi ha bells exemples a l'àmbit rural. En el camp de les guies excursionistes, Zenobita publica Natura i modernisme al Pla de Bages. Itinerari per la riera de Rajadell, que proposa al lector fer una caminada circular de 13 km amb inici i final a la torre Lluvià. Una immersió en l'Anella Verda de Manresa que proporciona el plaer de descobrir el paisatge agroforestal del Pla de Bages, el paratge natural de la vall de la riera de Rajadell i els edificis modernistes d'antics masos senyorials que va dissenyar l'arquitecte manresà Ignasi Oms. La guia és obra del col·lectiu Meandre i detalla tots els punts quilomètrics en els quals hi ha elements d'interès per contemplar.