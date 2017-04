Marc Giró encomana la seva elegància en la presentació del manual per quedar bé

El periodista televisiu Marc Giró ho va dir clar i català dijous a Berga durant la presentació del Manual de bones maneres. «Estic molt il·lusionat que el meu primer llibre –i va assegurar que seria l'últim– l'hagi publicat una editorial independent, petita i de comarques». Així ho va assegurar davant del públic que va assistir al Pavelló de Suècia en l'acte organitzat per Òmnium Cultural poc més d'una setmana abans de Sant Jordi.



Edicions de L'Albí, amb el berguedà Jaume Huch al capdavant, ha apostat en el seu trentè Sant Jordi a les llibreries per treure al mercat un títol que poc té a veure amb la seva línia habitual. «I què passa?», es demanava Huch al costat de Giró. «És el millor regal que podem tenir per a aquest trentè aniversari», va dir l'editor. Giró viu entre Madrid i Barcelona i col·labora amb diversos mitjans de comunicació, però manté sempre un lligam amb Berga, on hi va néixer la seva mare. «És molt romàntic poder publicar amb L'Albí, i coi, també és molt elegant», va dir entre rialles.



«D'on surt aquest manual?», va demanar el conductor de l'acte, Fermí Riu, a un Giró rialler, inquiet i, naturalment, elegant. La proposta és un recull de consells per sortir del pas en situacions inesperades o per saber com actuar en el dia a dia, és a dir, per sobreviure en societat al segle XXI. Un recull dels millors guions de la secció de bones maneres que Giró ha protagonitzat en els darrers vuit anys al programa Divendres, de TV3. «Ens pensàvem que aquesta secció duraria poc, però finalment hem aconseguit parlar de tot i hem trobat la fórmula per donar consells per ser elegant i actuar com cal en tots els àmbits. Si llegeixen el llibre, vostès també trobaran aquesta fórmula», va dir dirigint-se al públic, que durant l'hora de presentació va poder encomanar-se de l'energia del protagonista.



«Per ser elegants només han de tenir clar que en moltes ocasions cal fer el que farien per sentit comú, i de fet, els meus consells es nodreixen del que veig al meu voltant, per tant, vol dir que la majoria de vostès ja ho fan tot bé», va dir. «Ara, comprin el llibre per comprovar-ho. Si els agrada, m'ho han de dir de manera molt efusiva, i si no, m'ho poden dir, però de manera molt delicada», va acabar entre rialles abans dels llargs aplaudiments.