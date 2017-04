MÚSICA I MÚSICS DEL BAGES

ls volts de Pasqua és adient recordar el sentit i la història –de manera breu– de les caramelles, que, escampades pel Bages i per altres indrets de Catalunya, recorren camins de pobles i ciutats per celebrar la festivitat de la Pasqua de Resurrecció, amb un objectiu festiu i d'alegria, i amb dues funcionalitats concretes: la religiosa, lloant la Resurrecció de Crist, i la profana, d'exaltació de la primavera com a ressorgiment de la vida.



Un cas concret i representatiu són les caramelles de Sant Martí de Torroella, sorgides dels dos antics cafès –l'Hostalet i cal Tino– al començament del segle XX, que mantenen els elements propis de les cantades: els caramellaires, que interpreten un vals i una sardana diferents cada any, i la lloca –que porta un cistell adornat per als donatius. També els acompa-nyen un grup instrumental, dues colles de bastoners –els grans i els petits– i les ballestes –estri a manera de tisora de fusta plegable i extensible que porta a la punta una flor i una bosseta per als donatius– que s'incorporaren a partir del 1945, quan Francisco Mas (de Callús) les va donar als caramellaires de Sant Martí.



Després de la guerra civil, el 1945, les va reprendre Lluís Pich Carné, de Cal Piquet, i amb diferents directors seguiren fins al 1957, quan les va continuar una colla infantil, organitzada pel rector del poble Mn. Jacint Medina. A partir del 1967 tornà la colla dels grans, i el 1974 les dones s'incorporaren a la colla de cantaires.



Des del 2004 Núria Muncunill dirigeix els cants i el grup instrumental format, des de fa anys, per Joan Martínez (clarinet), Pere Camps (saxo) i Lluís Oliva (trompeta), i el fiscorn i el contrabaix que són més variables.



Dissabte i diumenge de Pasqua fan el recorregut per les cases de pagès del municipi. La primera cantada de diumenge és a l'ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, on pertanyen oficialment; a les onze del matí són davant l'església de Sant Martí, i acaben la festa al mateix ajuntament pedani. Els caramellaires són persones del mateix poble (o voltants) amb els vestits típics catalans, que assagen les cançons i els balls de bastons uns mesos abans. Posteriorment, amb els donatius arreplegats fan un àpat de germanor.



Anomenades també camilleres o camalleras, les caramelles es troben documentades, almenys, des del segle XVI, per l'historiador manresà Joaquim Sarret i Arbós, en el llibre Ethologia de Manresa (1901), que explica la tradició de cantar les «tradicionals caramelles» des de la nit del Dissabte fins a la matinada del Diumenge de Pasqua, i remarca la certesa d'un costum «molt antic» en transcriure un document en què es denunciava el fet d'haver anat, abans d'hora, a cantar caramelles.



El document (datat del 18 d'abril del 1593), que es refereix a Hieronim Corrons, hereu del mas Corrons (parròquia de Manresa), esmenta que cantaven cançons a la Verge Maria per les cases, acompanyats de flauta, tamborí i cornamusa, i a canvi els donaven ous. Un altre testimoni, Pere Font, pagès del mas de la Ser-ra, va concretar que dos dels joves «bellaven los cascavells». Així, aquests testimonis ens donen informació de la cantada amb instruments i acompanyada d'un ball amb cascavells, elements que s'han mantingut en moltes poblacions.



Les caramelles són una antiga i singular tradició musical catalana i són patrimoni de tothom. Cantem-ne cada any!!!