Dosis de Beatles, Oasis i temes propis en un concert íntim i breu

Un micròfon, una guitarra i un tamboret. Aquests van ser els únics acompanyants de Marcos Franz a l'escenari del Voilà!, on dijous al vespre el jove músic va desplegar en acústic algunes de les cançons del seu primer disc. En un recital íntim i breu –de poc més de 50 minuts–, Franz va sorprendre per la seva naturalitat i va oferir també algunes covers, entre les quals Don't look back in anger, d'Oasis, o Something in the way she moves i Blackbird, dels Beatles.