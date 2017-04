L'Escenes aixeca el teló amb humor

La distribució de les cadires que ocupava el públic es repartia al voltant de l'escenari on passaria la història. Tots els seients ocupats. Tothom a punt perquè s'aixequés el teló (en aquest cas, de manera metafòrica) de la setena edició del cicle Escenes al Tatrau de Solsona. Precisament, una de les particularitats d'aquest teatre és que, en funció de l'obra que s'hi representa, s'adapta la disposició de les grades i els seients d'una manera o d'una altra. La comèdia Això no és un sopar Alpha ha estat la primera de les tres produccions de Lacetània Teatre que s'hi ha pogut veure, aquest cap de setmana. L'obra també es representarà avui a les sis de la tarda i el cap de setmana que ve en una doble sessió. Basada en TOC TOC de Laurent Baffie i adaptada i dirigida pel solsoní Aleix Albareda, durant una hora i quart sis pacients amb tota mena de trastorns obsessius compulsius es troben en una consulta d'un prestigiós doctor. Els han citat a la mateixa hora, però el doctor no apareix. Una pintoresca monja, que és qui els rep, els adverteix que el doctor arribarà tard. A partir d'aquí els pacients decideixen interactuar entre ells per poder-se conèixer una mica millor. El primer que arriba no pot controlar dir renecs, mentre que un capellà que diu venir des de la parròquia de Sant Jaume de Frontanyà a peu, es passa el dia contant-ho tot. No és l'única picada d'ullet al territori que apareix al llarg de l'obra. A la teràpia també hi ha una pacient obsessionada a no agafar cap microbi. Les corredisses per obrir la finestra i ventilar la sala són constants. I el que no pot trepitjar les línies rectes i la que ho revisa tot constantment. Per no parlar d'una jove que repeteix cada paraula que diu dues vegades. Els riures entre el públic són constats durant la representació. Com que la monja els va donant allargs, els pacients decideixen matar el temps fent una partida al Monopoly. Finalment, cansats d'esperar, proven d'explicar-se els seus problemes i fer teràpia de grup. Sense ells saber-ho estan seguint l'estratègia del misteriós doctor.



La programació del cicle Escenes també inclourà la comèdia d'intriga L'empremta, adaptada, dirigida i protagonitzada per Mia Parcerisa i Ostap Sokhatskyy, que es representarà el 6, 7, 13 i 14 de maig. Ocells i Llops, de Josep Maria de Sagarra, tancarà el cicle i es podrà veure al Tatrau el 27 i 28 de maig i el 3 i 4 de juny.