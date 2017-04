Regió7 et convida a participar en el concurs de relats breus per celebrar la festa de Sant Jordi

T'atreveixes a fer una relectura original i en clau femenina de la llegenda de Sant Jordi? Regió7.cat et convida a participar, un any més, en el concurs de relats breus del Dia del Llibre. Si d'altres anys demanàvem històries sobre petons o que passessin a la Catalunya Central, en aquesta ocasió demanem que reinventis una de les llegendes més conegudes de casa nostra.



Només has d'entrar a la pàgina web del diari www.regio7.cat, consultar l'espai dedicat al concurs de relats breus i enviar-hi el teu text abans del dia 7 de maig, això sí, d'una extensió màxima de 1.500 caràcters amb espais inclosos. Un jurat format amb noms relacionats amb el món de la cultura triarà els treballs premiats.



El relat guanyador s'endurà un lot ben carregat de productes i propostes culturals format per un lot de llibres per cortesia d'Angle Editorial, un val de compra de la llibreria Parcir, dues entrades per a un espectacle del teatre Kursaal i dues entrades més per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalu-nya, el MNAC. El guanyador, a més, també veurà publicat el seu treball en l'edició en paper de Regió7. El segon i el tercer classificats, d'altra banda, s'enduran un val de compra a la llibreria Parcir i dues entrades al MNAC. Entre tots els participants també se sortejarà una cistella de productes gentilesa de Caprabo. El concurs de relats breus l'organitzen Regió7, la llibreria Parcir, Angle Editorial i supermercats Caprabo.