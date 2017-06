Artistes famosos però pobres, un binomi a debat a Diàlegs pel Futur

Els artistes, viuen de l'art o en malviuen, al nostre país? La crisi ha passat o continua passant factura? Els artistes novells afronten més dificultats avui dia per poder forjar-se una carrera? Com ha canviat la comunicació entre artistes i públic amb les noves tecnologies en una indústria precària?

Aquestes seran algunes de les preguntes que es plantejaran en la jornada Diàlegs pel Futur, que organitzen conjuntament FUB, Regió7, UOC i Ajuntament de Manresa, i que se celebrarà dijous. Entre els participants que reflexionaran sobre l'estat del món de les arts hi haurà personatges de primera fila del món de l'espectacle del nostre país com Isona Passola i Àlex Casanovas, entre d'altres.

Diàlegs, que arriba a la seva cinquena edició, repeteix per segon any consecutiu a l'Auditori Plana de l'Om de Manresa després d'haver portat les seves primeres edicions al Casino, espai que van haver de desestimar per esquivar els problemes acústics que generava la sala. Com a novetat, aquest any el tradicional horari de matí passa a ser de tarda. Un canvi pres pels organitzadors com a mesura per facilitar l'assistència del públic a les jornades.

El programa començarà a les 5 de la tarda amb una benvinguda de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Natxo Tarrés, cantant del grup manresà Gossos i membre del Consell Territorial de Catalunya de la SGAE, farà la intervenció inicial abordant l'interrogant que planteja el títol de la jornada: «Artistes: viure o malviure?». La jornada es dividirà en tres taules rodones posteriors.

La primera, prevista a 2/4 de de 6 de la tarda, portarà el títol de «Precarietat darrere les bambolines» i tindrà la participació d'Àlex Casanovas, president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya; Jordi Purtí, director i autor teatral; i Valentí Oviedo, gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona.

La segona, a 1/4 de 7 de la tarda, incidirà en el tema musical: Jordi Gratacós, president de l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya; Natxo Tarrés i Laia Boixadors, cantant i professora de cant, parlaran sobre «Molta música i pocs diners».

Finalment, el tercer i darrer diàleg, que començarà a les 7 de la tarda, se centrarà en «Cinema i televisió, on és el negoci», amb la presència en la taula rodona d'Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català; David Victori, director de cinema; i Ivan Padilla, actor. La cloenda és prevista a les 8 del vespre. Moderarà els debats el director de Regió7, Marc Marcè.



Amb entrada lliure



L'entrada per participar en les jornades serà lliure, com en totes les edicions celebrades fins ara, però es recomana inscripció prèvia, que es pot fer a www.dialegspelfutur.cat.