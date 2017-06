Concert en anglès dels 'hits' dels anys 80, a Calaf

Ja són a la venda les entrades per al nou concert que està preparant l'Escola Municipal de Música de Calaf, English hits of the 80's, juntament amb les dues acadèmies d'anglès del municipi, el Centre d'Estudis It's English i English Times Language School. Hi participaran més de 200 nens i joves, amb l'acompanyament musical dels mestres del centre. L'espectacle s'estrenarà el 22 de juny al Casal de Calaf (19.30 h). Les entrades, a 3 euros, es poden adquirir a la mateixa escola de música durant l'horari habitual. El dia del concert també es podran comprar entrades una hora abans de l'espectacle a la taquilla del Casal.