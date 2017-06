La Plana de l'Om acull avui la jornada de Diàlegs pel Futur centrada en la cultura

Els artistes, viuen de l'art o en malviuen, al nostre país? Aquest serà l'eix de la jornada Diàlegs pel Futur, que organitzen conjuntament FUB, Regió7, UOC i Ajuntament de Manresa, i que se celebrarà avui, de 5 a 8 del vespre.

Entre els participants que reflexionaran sobre l'estat del món de les arts hi haurà nou destacats noms de la cultura al nostre país, com Isona Passola i Àlex Casanovas, i del territori, com Natxo Tarrés, David Victori i Jordi Purtí, entre d'altres. Diàlegs arriba a la seva cinquena edició i repeteix per segon any consecutiu a l'Auditori Plana de l'Om de Manresa. Com a novetat, aquest any el tradicional horari de matí passa a ser de tarda per tal de facilitar l'assistència del públic.

El programa, amb tres taules de debat sobre teatre, música i cinema, començarà a les 5 de la tarda amb una benvinguda de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Natxo Tarrés, del grup manresà Gossos i membre del Consell Territorial de Catalunya de la SGAE, farà la intervenció inicial i abordarà l'interrogant que planteja el títol de la jornada.