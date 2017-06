Diàlegs pel Futur posa en evidència la precarietat del món de la cultura

Com diu la cançó, hi ha dies bons i d'altres... De creació cultural en sobra, però el món laboral i professional que aixopluga actors, músics i cineastes és fràgil. I sobretot precari. Entitats i associacions proven de vetllar per unes condicions laborals dignes però la política cultural, a anys llum d'una reglamentació integral i efectiva, com la tenen països com França, cau pel seu propi pes. Anem tard, dècades tard.

Ampliem diagnosi. Consumim més que mai però el gros dels artistes no poden viure de la seva feina. Com el músic manresà Natxo Tarrés, professional fa quasi 25 anys, i músic en precari la major part del temps. Però perseveren. És la seva vocació. Què falla? L'educació cultural. Sobretot perquè la cultura té un preu... que no tothom està disposat a pagar. El tot és gratis ha fet molt mal. I això, tot això, s'hauria de canviar. Solucionar, capgirar. Dignificar. De tots aquests problemes, que allunyen el públic del focus brillant del món de l'escena i de les catifes vermelles, van parlar els ponents de Diàlegs pel Futur.

L'Auditori de la Plana de l'Om, necessitat d'un aire condicionat real (els vanos van ser els inesperats protagonistes de la tarda), va ser l'escenari de la jornada que, organitzada conjuntament per FUB, Regió7, UOC i Ajuntament de Manresa, va posar a l'abast les experiències de vuit artistes: la cantant Laia Boixadós; l'actor i president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas; el president de l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, i fundador del MMVV, Jordi Gratacós; el gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona, Valentí Oviedo; l'actor, director i dramaturg Ivan Padilla; la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, Isona Passola; el director teatral Jordi Purtí; el músic Natxo Tarrés i el cineasta David Victori. Ferro cultural amb coneixement de causa. A les butaques, una fila 0 amb professionals del sector de la ciutat en una jornada per la qual van passar, al llarg de la tarda, unes 150 persones.

La benvinguda la van donar Valentí Martínez, director general de la FUB, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va subratllar la «transversalitat» dels temes que han recollit les jornades de debat en aquests cinc anys. Va obrir el foc Natxo Tarrés, encarregat de posar el marc al tema de debat: «Artistes: viure o malviure?» amb un discurs que va engegar amb una suposició: «fa 24 anys que em dedico a la música i se suposa que sóc músic professional. Però això no ho diu enlloc».

Primera anomalia. Tarrés, implicat des de fa cinc anys en la renovació de la SGAE (la Societat General d'Autors i Editors) i que treballa en la comissió APS per ajudar autors en situacions precàries de salut o d'economia, no va dubtar a llançar un crit d'alerta pels drets d'un sector, el de la música, que s'hauria d'unir més, però que té al darrere una indústria que s'ha desplomat, una pirateria insostenible i uns mitjans de comunicació públics que «no aposten per la cultura» i amb «pràctiques que fan tuf» pel que fa al tracte amb els músics i autors. Però sempre hi ha «esperança». Aquí hi ha talent. I ganes. I grups internacionals, com La Pegatina. I creativitat: «cultura és educar i, més enllà de viure o malviure, volem existir i tirar endavant». Començava el debat i les reivindicacions.