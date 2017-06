La igualadina Lloll Bertran interpreta un conte amb dosis de cabaret a El Maldà

La igualadina Lloll Bertran protagonitza un concert teatralitzat a la sala El Maldà de Barcelona. L'espectacle es titula La Lloll i el secret del Maldà i es podrà veure fins al 2 de juliol. L'actriu explicarà un conte sobre el palau Maldà, on s'hi va instal·lar al començament del segle passat un comte francès. Aquest comte estava fascinat per la Ciutat Comtal i per aquest palauet situat al Barri Gòtic, que ell va anomenar la seva «barraqueta». El francès era un sibarita de l'art, amant de la música i el teatre, però a aquest cavaller elegant l'envolta una aurèola de misteri. I és que al palau hi van passar coses que ben poques persones saben. Però la Lloll, després de molts anys d'investigació, revelarà alguns dels secrets que emmagatzemen les parets del palau. L'espectacle està carregat d'humor i vol entretenir el públic des de l'inici de la funció. Lloll desplegarà tot el seu ventall de recursos per esgarrapar somriures del públic amb un muntatge que té semblances amb el gènere del cabaret. La idea, la dramatúrgia i la direcció de La Lloll i el secret del Maldà és a càrrec de la igualadina. Sobre l'escenari està acompanyada per l'actor Eduard Autonell. I Ariadna Cabrió al piano s'encar-rega de la música en directe amb el seu piano.