Els treballadors de l'Auditori de Barcelona tiren enrere la vaga

Els treballadors de l'Auditori de Barcelona van decidir desconvocar la vaga prevista per al 21 de juny durant el concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) després de les converses mantingudes entre el comitè de vaga del Consorci de l'Auditori i l'orquestra i la direcció. En un comunicat, van explicar que van optar per treballar en un concert tan «emblemàtic» per a Barcelona després del «canvi de posició de la direcció amb la voluntat de lliurar els informes favorables al cobrament dels treballadors i la intenció de començar a pagar una part del personal». Els treballadors reclamaven a l'Ajuntament l'increment de sou de l'1% corresponent als anys 2007 i 2008. Tot i així, van assegurar que els empleats continuaran amb la reclamació judicial i les accions que siguin necessàries per aconseguir-ho.