El CineFosc de Monistrol projecta els curts a concurs i lliura demà els premis

El festival CineFosc de Monistrol de Montserrat, dedicat a curmetratges de gèneres foscos com el terror, el thriller, el negre, la ciència-ficció i la fantasia, creix. I una bona mostra són les 382 pel·lícules que es van inscriure per participar en la quarta edició d'aquest certamen, que es va inaugurar ahir. De totes aquestes, una quinzena es projectaran durant aquest cap de setmana al local de l'entitat Art i Esplai de Monistrol de Montserrat. L'entrega de premis es farà demà, a les 18.15 h. L'entrada és gratuïta.

«Cada any lluitem perquè el festival creixi i avanci. Intentem que el certamen sigui cada vegada més important dins de la Catalu-nya Central», destaca el director de CineFosc, Lluís Alavedra.

Tot i això, considera que no és una tasca fàcil aconseguir que la gent s'animi i participi en aquest festival. «Dediquem molts esforços i temps per aconseguir que els espectadors vinguin a gaudir dels films. Fins i tot, repartim 500 entrades entre els comerços col·laboradors per generar més afluència de públic, però sempre costa». CineFosc rep curts de diferents punts d'Europa i fins i tot d'Amèrica. Entre les projeccions presentades a concurs n'hi ha que provenen de diferents punts de l'Estat espanyol, com They will all dia in space, de Javier Chillón, i Einstein Roren, d'Olga Osorio; de França, com La diablada, de Thomas Lemoin, i del Brasil, com O'mal, del director Carlon Hardt.

Una de les absències de l'edició d'enguany és la desvinculació del CineFosc amb el certamen francès Tournez Heunesse de Monistrol-sur-Loire. Gràcies a l'agermanament dels dos municipis, s'intercanviaven curts però la relació es va acabar pel relleu en la direcció del festival francès.