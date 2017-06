sense sorpreses però visible

mil coses que faria per tu

? Espanya, 2017. 87 min. Comèdia. Direcció: Dídac Cervera . Intèrprets: Peter Vives (Dani), Iris Lezcano (Mònica), Peyu (Elías), Jordi Vilches, Boris Ruiz, Carles Sanjaime i Crisitina Brondo. Multicines Abrera



M il coses que faria per tu és l' opera prima de Dídac Cervera, un jove autor que ha debutat a la pantalla gran amb una proposta senzilla i sense pretensions. El seu protagonista, Dani, ha perdut el rellotge de luxe que li va regalar la seva nòvia, Mònica, pel seu aniversari. Mònica, decebuda, trenca amb ell, però el nostre atribulat antiheroi no està disposat a tirar la tovallola i, tot seguint els consells d'un amic afeccionat a la psicologia, malda per trobar el rellotge i recuperar la seva xicota. Haurà de sortejar molts obstacles (una mafiosa, entre d'altres) per tal d'assolir el seu objectiu.

El jove cineasta català parteix d'una de les fórmules més populars de la comèdia romàntica: «noi perd noia» i «noi lluita per recuperar noia». Mil coses que faria per tu només aspira a ser un divertiment simpàtic i popular. S'agraeix que Cervera no hagi tirat dels clixés més xarons i sovintejats i s'hagi inspirat, com ell mateix ha reconegut, en una de les sèries animades per paradigmàtiques de les últimes dècades, Els Simpson. El seu film es mou dins de les coordenades més tradicionals del gènere i hi ha una voluntat de construir una comèdia solvent i digna que no es rebaixi, com moltes altres mostres recents sustentades en la mateixa premissa, a alimentar-se de l'humor més gruixut i vulgar. I la pel·lícula es beneficia substancialment del carisma (i de la vis còmica) de Peter Vives, actor molt foguejat a la televisió (apareix a la sèrie Nit i dia), que omple la pantalla amb una energia envejable. La seva presència juganera esdevé una de les cartes guanyadores d'aquesta humil i petita comèdia que pretén aconseguir la complicitat de l'espectador amb una desimboltura que es fonamenta en una ironia per a tots els públics. Sense sorpreses però visible.