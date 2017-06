Un film per al lluïment de l'astre Richard Gere

NORMAN, EL HOMBRE QUE LO CONSEGUÍA TODO

? Estats Units, Israel, 2017. 117 min. Drama. Direcció: Joseph Cedar. Intèrprets: Richard Gere (Norman Oppenheimer), Dan Stevens (Bill Kavish), Michael Sheen (Neffe), Steve Buscemi (Rabbi), Charlotte Gainsbourg (Alex), Josh Charles (Taub) i Lior Ashkenazi (Eshel). Pantalles: Bages Centre (Manresa)



Norman Oppenheimer és un modest però hàbil home de negocis novaiorquès que s'ha especialitzat a possibilitar l'intercanvi de favors entre les persones més dispars. Aquest curiós personatge coneix casualment un jove polític jueu que esdevindrà el primer ministre d'Israel. Un carismàtic antiheroi que constitueix el protagonista del primer llargmetratge rodat a Estats Units per Joseph Cedar, un realitzador israelià que va sobresortir amb Pie de página, nominat a l'Oscar al millor film de parla no anglesa. Norman, el hombre que lo conseguía todo s'erigeix en una paràbola moral que oscil·la sense estridències entre la comèdia i el drama, i que ens capbussa en uns valors genuïnaments jueus. Cedar, autor també del guió, parteix d'un material indubtablement sucós però, dissortadament, ha estat massa poruc i s'ha limitat pràcticament a jugar només una carta: la interpretació de Richard Gere. Aquest veterà astre, que en els dar-rers anys ha aparegut en massa productes de segona, s'imposa com el veritable rei de la funció. La seva caracterització de Norman, un brivall entranyable, és rica en matisos i apareix com la nota més atractiva d'una proposta sense la grapa narrativa ni l'enginy analític suficients per convertir-se en quelcom més que una joguina simpàtica protagonitzada per un actor dotat d'un magnetisme inqüestionable però que fa massa temps que ha abaixat el llistó creatiu. Un llargmetratge discret, recomanable als incondicionals d'un Gere que es resisteix a abandonar el seu privilegiat estatus d'estrella madura que conserva intacte el seu toc seductor. Al seu costat trobem una de les actrius més versàtils i completes del panorama europeu, l'esplèndida Charlotte Gainsbourg.