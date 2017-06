«Estem satisfets», apuntava ahir Joan Ferrer, un dels coordinadors de la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central (TAV-CC), fent balanç del projecte Vi_suals, que en aquesta edició ha tingut el cep com a eix central. Ahir al migdia es va fer la cloenda d'aquest projecte cultural, que uneix l'art i el vi, al Museu de la Tècnica de Manresa amb una visita comentada de l'exposició Vi_suals 2017. El cep. La mostra recull les obres plàstiques, artístiques i audiovisuals d'aquesta edició del cicle, que ha tingut quinze artistes i catorze cellers. Durant la visita, Fer-rer va destacar la importància d'haver comptat amb artistes d'edats i estils ben diferents i va agrair als artistes la seva presència per tal de compartir inquietuds i comentar com havia estat el procés creatiu de l'obra. Vi_suals és un projecte impulsat conjuntament per la DO Pla de Bages i l'Ajuntament de Manresa en col·laboració amb diverses entitats de la ciutat i comarca.

Els artistes tenien total llibertat en la seva creació, i en alguns casos les seves obres es van acabar allunyant del que estan acostumats a fer, un fet que valoraven positivament. «Et força a fer una cosa que segurament per tu mateix no faries. Et dóna un motiu», explicava l'artista Ramon Maria Jounou. Per la seva banda, Joan Carrió assegurava que «per a mi ha estat un repte i m'ha encantat». Mercè de Subirà, que ve del món de la docència, no va dubtar a «explicar una història seguint la meva línia». Tots destacaven la bona relació amb els cellers, que els van obrir les portes i els van acostar una mica més a la cultura del vi. «En edicions anteriors hi havia massa desvinculació entre artistes i cellers», afirmava Joan Ferrer. Després d'aquest vincle, els artistes coincidien a dir que «fer vi és una passió. Ser artista, també».

Tot i que l'acte celebrat ahir tancava l'edició d'enguany de Vi_suals, l'exposició es podrà visitar al Museu de la Tècnica de Manresa tot aquest mes de juny.