La «Matilda» de Fonollosa triomfa al Conservatori

La petita Matilda (Leyre Pedro) es va torçar el peu cap al final de l'espectacle, però va continuar la funció actuant com si res. Anant coixa, però actuant igual de bé. La seva actitud professional és equiparable a la que va demostrar tot l'elenc de l'escola de Fonollosa per defensar el musical basat en el llibre de Roald Dahl, que va oferir ahir a la tarda en un teatre Conservatori de Manresa ple fins a la primera llotja. Al final, el públic els va ovacionar dempeus.

En sortir, un assistent va preguntar si, de veritat, el que havien vist damunt de l'escenari durant hora i mitja, dins de la programació d'Imagina't, eren els alumnes de l'escola de Fonollosa i no una companyia professional. És clar que hi va haver aspectes que no van quedar rodons. Les lletres cantades no s'entenien gaire i, en algun moment, la música, interpretada en directe, es va menjar les veus. Ho van compensar l'entusiasme durant tot l'espectacle, que no va baixar en cap moment; la coordinació de les coreografies; els solos (com el de la senyoreta Honey), ben interpretats; i l'humor, que els personatges responsables van brodar. Sobretot, els pares de la Matilda (inclòs l'amant d'ella, en Rodolfo).

Els canvis de l'escenografia, ben resolta, els van fer uns operaris amb granota i casc. Quan havien de sortir, un d'ells feia un xiulet i els mobilitzava. Quant al vestuari, es va notar que la direcció és obra de la dissenyadora Miriam Ponsa. Pel que fa als músics, dirigits per David Martell, autor també dels arranjaments, hi van jugar un paper imprescindible.

Matilda va començar gairebé mitja hora tard. Abans que sonés la primera cançó, el teatre Conservatori era una festa, amb famílies senceres amb ganes de gaudir d'aquest projecte d'escola digne de menció. Cada dos anys fan un muntatge diferent i tots els alumnes aprenen a tocar un instrument durant la seva estada al centre. Després de passar per Fonollosa, Fals i Aguilar de Segarra, Matilda va fer, ahir, la darrera parada a Manresa. Segur que Roald Dahl estaria orgullós d'aquesta recreació del seu cant a l'amistat, als llibres i a la infantesa.