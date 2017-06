LA MOMIA

? Estats Units, 2017. 111 min. Fantasia, aventures, terror. Direcció: Alex Kurtzman. Intèrprets: Tom Cruise (Nick Morton), Sofia Boutella (Ahmanet), Annabelle Wallis (Jenny Halsey), Russell Crowe (Henry Jekyll), Jake Johnson (Chris Vail). Pantalles: Bages Centre de Manresa i Multicines Abrera



Els mítics estudis Universal volen seguir la mateixa política del segell Marvel i han planificat la resurrecció oficial de les icones del cinema de terror que fixaren en els anys trenta, la dècada daurada d'aquest gènere. El primer lliurament d'aquesta gegantina operació, més comercial que artística, és La momia, que ens proporciona una lectura i un interès molt diferents dels que oferia la versió mítica (i excel·lent) signada el 1932 per Karl Freund i interpretada pel llegendari Boris Karloff. La momia d'aquest 2017 ens apropa a dos traficants d'antiguitats, Nick Norton i el sergent Vail, que troben una tomba a Egipte i desperten una princesa que vol executar una venjança despietada.

El mite de la Mòmia ja fou recuperat (i massacrat) fa gairebé dues dècades en una oblidable franquícia conduïda per l'insuls Brendan Fraser que explotava una patètica visió humorística i autoparòdica. El film actual pretén reproduir el mateix esquema present en les nombroses produccions actuals de Hollywood inspirades en figures procedents del còmic, i es defineix, així, com una amalgama, tan sorollosa com gens satisfactòria, de cinema de superherois i d'aventures fantàstiques. Els amants del terror clàssic (i dels monstres de la Universal) restareu profundament decebuts si espereu que aquest llargmetratge, interpretat per l'incombustible Tom Cruise (un actor cada vegada més devorat per la seva avidesa comercial), sigui quelcom més que una bagatel·la ortopèdica que només té un objectiu: posar la primera pedra d'una nissaga lucrativa sense cap tipus de pretensió creativa. I ja ens podem preparar perquè en els propers anys arribaran les noves versions de Frankenstein, L'Home Llop i L'home Invisible. Quina por!