Cançons a les alçades: Jo Jet i Maria Ribot tornen a pujar als terrats

Per segon any consecutiu, el duet de Manresa sorprèn amb la 'Gira de Terrats 2017' una proposta única que casa cançons, estiu i espais privats per tot el territori català. Un format que ha esdevingut distintiu de Jo Jet i Maria Ribot i que enguany creix en dates (de 6 a 12 entre el 26 de juny i el 16 de juliol) i en projecció, gràcies a la col·laboració de Cervesa Guineu. Els municipis per on passarà són Manresa, Agramunt, Vic, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Girona, Barcelona, Igualada, Solsona, Subirats, Mataró i Sant Sadurní d'Anoia. Tots els concerts són a les 19h, excepte el de Terrassa que és a les 22h30', i es financen amb taquilla inversa.

El procediment és senzill, el públic reserva l'entrada a través d'un formulari (jojetimariaribot.cat/terrats) i el dia abans rep per correu electrònic la localització exacta del terrat particular on es fa el concert. Són terrats - o, en ocasions puntuals, horts i jardins - de particulars que han ofert casa seva per a una cita que combina el millor ambient amb l'atmosfera única que generen les cançons del duet, que enguany presenta el seu segon disc 'Lliure o descansar'.

A 5 dies de la publicació de les dates de la gira, son més de 300 les sol·licituds per assistir a un dels concerts, cosa que deixa clara la passió amb que el públic es pren la proposta. Essent conscients que l'aforament és limitat i que el repartiment d'invitacions es fa per estricte ordre de sol·licitud.

Jo Jet i Maria Ribot porten tocant puntualment en terrats des de 2011, encara que no va ser fins l'estiu del 2016 quan es va dur a terme la primera gira de 6 concerts, que va aplegar un públic de 300 persones entre tots els concerts. Es pot veure el resum de la gira al canal de youtube.