Rafael Vallbona obté el Premi Sant Joan amb una novel·la sobre la Cerdanya

L'escriptor Rafael Vallbona (Barcelona, 1960) va ser guardonat ahir al vespre amb el 37è Premi BBVA Sant Joan de literatura per la novel·la La casa de la frontera, on relata les transformacions viscudes per la comarca de la Cerdanya al llarg del segle XX. L'autor ja va guanyar l'any 2001 la primera edició del Premi Joaquim Amat-Piniella de Manresa amb una obra que té el territori ceretà com a escenari, La comuna de Puigcerdà.

Amb un dotació de 35.000 euros, lliures d'impostos i al marge dels drets d'autor, el Sant Joan és el tercer premi més ben dotat de les lletres catalanes després del Ramon Llull i el Sant Jordi, recompensats ambdós amb 60.000 euros. A més, el segell Edicions 62 publicarà l'obra el proper mes de setembre i es presentarà durant la Setmana del Llibre en Català.

La casa de la frontera tracta dels fets més rellevants viscuts per la Cerdanya des de la Setmana Tràgica fins a la perforació del túnel del Cadí, passant per la guerra civil i l'eclosió turística. Tot i que es tracta d'una novel·la coral, el protagonisme recau en la família Grau, que regenta un establiment fronterer al barri de la duana de la capital ceretana.

La botiga està ubicada a la ratlla que separa Espanya de França. Els Grau la van adquirir a final del segle XIX per fer-ne un hostal i, amb el pas de les dècades, va esdevenir bar i punt de venda de queviures. La Carme recorda un munt de vivències el dia que es jubila: quan tanca el local per darrer cop, s'adona que el seu món s'acaba. És el punt final d'una història de cinc generacions que han estat testimonis dels canvis que han marcat el rumb d'una comarca partida entre dos estats.

El certamen va premiar l'obra de Vallbona entre un total de 47 que es van presentar. En la darrera deliberació, el jurat format per Jordi Coca, Pere Gimferrer, Giuseppe Grilli i Joan Carles Sunyer van prendre la decisió de guardonar el barceloní, que hi va concórrer sota el pseudònim Ricard Costa.