Gossos actua al festival Clownia, que obre portes dijous amb les entrades venudes

El festival de Sant Joan de les Abadesses, el Clownia, es prepara per aixecar el teló, demà, amb totes les entrades venudes des de fa setmanes. Aquesta quarta edició té la programació més àmplia de totes, amb més de trenta artistes nacionals i internacionals i espectacles per a tots els públics.

La novetat d'enguany és que inclourà una altra localitat del Ripollès, Camprodon, que celebra la seva festa major amb els concerts gratuïts de Gertrudis, Muchacho y los Sobrinos, Atupa i els PD Pausa, que donaran el tret de sortida del certamen.

Els tres dies següents de festival es faran als diferents espais de Sant Joan de les Abadesses, per on desfilaran Manel, La Pegatina, els manresans Gossos (que actuaran a la plaça Major del poble), Zoo o els portuguesos Terrakota, entre d'altres. També hi haurà un concert dels mateixos Txarango, organitzadors del festival, que presentaran el seu últim disc, així com Sra. Tomasa i Cesk Freixas, que repeteixen cartell després de la bona acollida en la darrera edició. No hi faltaran els espectacles de circ i l'espai de debat Consciència.