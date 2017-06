MTM premia els millors artistes de «Hello Dolly!»

Manresa Teatre Musical (MTM) ha celebrat la seva gala anual de reconeixement als millors actors i actrius de l'escola. Aquesta vegada s'han premiat les millors interpretacions realitzades durant la gira de l'espectacle Hello Dolly!, la seva darrera producció. Carles Roch ha obtingut el guardó al millor actor pel seu personatge de Barnaby Tucker; Gina Gonfaus, el de millor cantant com a Irene Molloy; i Andreu Mauri, el de millor ballarí en el paper d'Ambrosi Kemper. El premi a l'artista més complet ha estat doble i ha reconegut la versatilitat i bon fer escènic de Clàudia Torras, com a Dolly Levi, i Jan Buxaderas, com a Cornelius Hackel. A més dels lliuraments de premis, la gala de MTM va recuperar diferents números musicals de l'espectacle.