La policia arxiva la denúncia per incitació a l'odi de l''Himne dels Pirates' de 'Mar i Cel'

La policia espanyola ha tancat la investigació per incitació a l'odi després de la representació aquest cap de setmana passat de 'Himne dels pirates' de 'Marc i Cel' per part dels alumnes de l'escola Irineu Segarra de Palma.

Segons va publicar aquest dimarts 'El Mundo', alguns pares es van exclamar per frases com "arribarà un dia de glòria quan ja no quedin cristians que cantarem la gran victòria dels fidels valents fills d'Alà", un fragment inclòs en l'obra musical basada en l'original d'Àngel Guimerà i que relata l'amor tràgic d'una noia cristiana i un corsari morisc en un vaixell perdut enmig de la Mediterrània.

Aquest dimecres, fonts de la policia espanyola han explicat a l'ACN que, després d'analitzar els fets, han comprovat com efectivament és una lletra inclosa en l'obra i que no es pot considerar que es fes incitació a l'odi o apologia del terrorisme.

Els alumnes, d'entre 10 i 13 anys, van interpretar aquesta peça el cap de setmana passat en la representació de final de curs, tot i que segons 'El Mundo', des de dies abans alguns pares es van oposar a què els seus fills hi participessin, ja que a més no ho consideraven apropiat tenint en compte el context actual.

El fragment pertany a l'adaptació que va fer la companyia Dagoll Dagom, que va interpretar en tres etapes: la primera entre 1988 i 1990 al Teatre Victòria, la segona entre 2004 i 2006 al TNC i una tercera el 2014 i 2015.



Bozzo: "La ignorància és molt atrevida"



Precisament, el director de la companyia Dagoll Dagom, Joan Lluís Bozzo, va lamentar en una piulada a Twitter, després de tenir coneixement que la policia investigava els fets, que "la ignorància és molt atrevida" i va avisar que calia "conèixer el context" en què es canta aquest fragment de l'obra.