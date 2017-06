El Sónar entra en el Saló del Manga de Barcelona amb la robòtica de protagonista

El festival Sónar col·laborarà per primera vegada amb el Saló del Manga de Barcelona, que entre els dies 1 i 5 de novembre celebrarà la seva vint-i-tresena edició, amb la robòtica com a protagonista i ocupant 75.000 metres quadrats del recinte de la Fira de Montjuïc, 5.000 més que el 2016.

El director del Saló del Manga, Carles Santamaria, explicava ahir que es tracta de l'edició «més ambiciosa». Avui es posen a la venda 120.000 entrades. Pel que fa a la participació del Sónar, Santamaria avançava que el dia 2 de novembre hi actuaran destacats DJ japonesos molt connectats amb l'univers de l'anime i dels videojocs. El codirector del Sónar, Ricard Robles, va recordar que el festival musical té un «vincle històric» amb el Japó, el bressol del manga. La idea és que aquesta col·laboració continuï en el futur i que el Sónar formi part del saló.

Els grans protagonistes seran els robots, els metxes (robots gegants tripulats) i els ciborg tant en el manga com en l'anime. A més, gràcies a la col·laboració del Consolat General del Japó a Barcelona i a la Fundació Japó, viatjarà fins a la ciutat el doctor Takanori Shibata, una eminència de robòtica, inventor del robot terapèutic, segons va destacar el cònsol general, Naohito Watanabe, qui va recordar que al seu país aquests éssers són considerats «amics de la humanitat». Entre els autors que visitaran el saló hi ha Yoko Kamio, autora del supervendes No me lo digas con flores, i Robica, El Monstruo de al lado; també la cantant japonesa Azumi Inoue. El Saló del Manga oferirà una exposició d'homenatge a Kenneos, pseudònim de la il·lustradora valenciana Victòria Chamizo, morta l'agost de l'any passat als 28 anys com a conseqüència d'una afecció coronària, i autora del cartell.