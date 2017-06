Xavier Mestres fa de director de veus al muntatge «Soul» de l'escola Coco Comin

El manresà Xavier Mestres és el responsable de direcció vocal de l'espectacle Soul, que els dies 28, 29 i 30 de juny omplirà el teatre Apolo de Barcelona amb 1.150 intèrprets de 4 a 58 anys de l'escola de Coco Comin. El muntatge, obert al públic, es presenta com un homenatge als creadors del soul, artistes rellevants dels anys 60 i els segells discogràfics Motown Stax i Atlantic Records. El professor i productor Joan Ortínez ha fet una tria de 36 peces musicals que reivindicaran la trajectòria d'intèrprets de la talla d'Aretha Franklin, Ottis Redding, Stevie Wonder, Marvin Gaye, James Brown, The Supremes i Ray Charles. Els preus de les entrades oscil·len entre els 27 iels 47 euros i es poden adquirir a les taquilles del teatre i a la pàgina www.teatreapolo.com.