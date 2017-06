El duet Friendship Sound actuarà a Solsona

Els guanyadors de la darrera edició del concurs de TV3 Oh Happy Day, Friendship Sound, actuaran el divendres 7 de juliol a les 9 del vespre a la Sala Polivalent, concert organitzat per l'Associació Blues Events de Solsona. El duet format per Alexandra Larios i Eric Abril presentarà el seu primer disc, Somnis. Les entrades es posaran a la venda divendres, inicialment a l'oficina de turisme.