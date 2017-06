Les Escodines obre aquest juliol una escola de música com a eina d'integració social

Una quarantena d'infants i adolescents es troba cada divendres al Casal de les Escodines per donar vida a un coral que va més enllà de l'àmbit estrictament musical i esdevé una eina d'integració social. Des del primer dilluns del proper mes de juliol, a les aptituds adquirides en el cant prop d'una trentena d'aquests joves hi sumarà l'aprenentatge en instruments com la guitarra elèctrica, la bateria i la flauta travessera. Una iniciativa que vol combatre la desigualtat i fer viable el dret d'accés a la cultura que tenen tots els nens i nenes independentment de la seva realitat socioeconòmica.

«Del que es tracta», explica Rosa Ortega, professora de música i impulsora de la coral juntament amb Carme Carrió i Jordi Rubí, «és de donar oportunitats i obrir finestres». Les classes tindran lloc els dilluns, dimecres i divendres de juliol, de 18 a 20 h, s'aturaran durant l'agost i continuaran la primera setmana de setembre amb la voluntat de celebrar un concert obert al públic en una data encara per concretar.

«Hi ha nens que no tenen recursos, però sí habilitats», afirma Carrió, que puntualitza que a la coral hi ha nois i noies d'arreu de la ciutat, no tan sols del barri de les Escodines. Els docents de la nova activitat seran Ferran Compte, Joel Lliró i la mateixa Ortega, tres professors que imparteixen classe de música en hores lectives a l'institut Guillem Catà de la capital bagenca amb els 24 instruments que va comprar el centre: 4 saxos, 4 trompetes, 4 trombons, 1 bateria, 1 teclat, 6 flautes travesseres, 2 baixos i 2 guitarres elèctriques. Un arsenal de primer ordre per a la Big Band que es va crear ara ja fa tres cursos.

«Durant l'estiu», apunta Ortega, «els instruments continuaran actius a les Escodines». De moment, hi ha 26 nens i nenes de 5 a 15 anys apuntats –alguns dels quals també van a classe al Guillem Catà–, i el grup no està tancat. «No obrim inscripcions», explica Carrió, «el que volem és tractar cada petició personalment, i parlar amb els pares que volen incorporar el fill o la filla al grup».

La iniciativa té el suport de l'Ajuntament de Manresa i aplica «una metodologia activa lligada a l'Escola Nova 21, que treballa per projectes i per centres d'interès», anota Carrió. «No llegim partitures», afegeix Ortega: «del que es tracta és de descobrir la música. I ens adaptem al nivell de cadascú. El que volem és fer agafar el gust per la música i que els nois i les noies tinguin ganes de fer-ne». Carrió rebla l'argumentació en afirmar que «l'Escola Nova XXI té en la creativitat un dels seus principis essencials».

La Manresa real

La coral infantil de les Escodines aplega infants que provenen de famílies amb pocs recursos econòmics. El grup és, per a ells, «com una família, així mateix és com t'ho diuen», indica Jordi Rubí. L'escola de música que obrirà portes durant el mes de juliol en el si del Casal porta implícita la vocació de continuïtat durant el proper curs. Tot i que els seus responsables es manifesten prudents sobre el futur del projecte, no poden amagar el desig que el motor que arrencarà d'aquí a uns quants dies funcioni durant molt de temps.

«La finalitat de tot això és formar ciutadans compromesos», afirma Rosa Ortega. I posa un exemple del sentit de la responsabilitat que sorgeix de l'interior dels joves alumnes: «durant el cap de setmana s'enduen els instruments a casa per practicar. Quan ho expliques, hi ha qui et diu: ui, se'ls vendran. Però no és així, tot el contrari: els cuiden molt. I els comparteixen. Donant responsabilitats s'aconsegueix fer persones responsables». Jordi Rubí afegeix que «si algú té un instrument i ens el vol cedir, estarem encantats de fer-lo servir».

Un altre element que ajuda a prestigiar la coral i la tasca educativa que hi ha al darrere són els concerts com el que el grup va protagonitzar al Kursaal l'octubre passat, fent de teloners de l'orquestra Unesco Barcelona. «Aquell dia vam trencar esquemes», recorda Ortega: «ja et pots imaginar que, dalt l'escenari, semblem una postal de l'ONU. I a la platea hi havia un públic a qui vam fer caure els estereotips que hi poguessin haver». Ortega és del parer que «iniciatives com aquesta fan visible la ciutat real».

Carme Carrió defineix l'escola de música que s'iniciarà el 3 de juliol com «un projecte de transformació social de la infància a través de les arts». Primer va ser el cant coral, ara s'hi incorpora la música instrumental i, tard o d'hora, podrien sumar-se a la voluntat pedagògica altres iniciatives vinculades amb la cultura.