El Xamfrà del Raval és un model d'èxit on emmirallar-se

? Un referent per a iniciatives com la que es du a terme a les Escodines s'ubica al Raval de Barcelona: l'entitat Xamfrà –centre de música i escena per la inclusió social– va néixer el curs 2004-05 amb tallers de percussió, música i moviment, cant coral, teatre i dansa, i en pocs mesos va passar de 13 a 40 participants. Actualment ja ha superat els quatre centenars de persones de totes les edats, que són principalment, però no exclusivament, de Ciutat Vella, i s'obren a escoles i instituts del barri del Raval.