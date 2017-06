Berlín, a l'avantguarda de la cultura europea

Al centre de Berlín, una de les grans capitals europees i en la qual resideixen una mica més de tres milions d'habitants, s´hi sent cantar els ocells. El detall, que pot semblar trivial, revela una veritat absoluta: és una ciutat construïda, planificada i desenvolupada per gaudir dels plaers de la vida –família, oci, cultura.

Sempre a l'avantguarda –fins i tot quan el mur la va partir en dos, Berlín apareix en el mapa com una destinació perfecta per a qualsevol tipus de viatger. A l'estiu, amb llargues jornades de llum solar, les bicicletes es revelen com la millor opció per recórrer –en parella, en grup i fins i tot amb nens– les avingudes d'una ciutat amb una extensió exagerada –gairebé 900 quilòmetres quadrats– i massa llocs que passar-ho bé –l'illa dels museus, mercats gastronòmics, barris plens d'història, el mur, el Reichstag, la Porta de Brandenburg, els barris Kreuzberg i Nikolaiviertel, un diumenge a Mauerpark o una posta de sol a Treptower.

Amb tantes opcions per assaborir la ciutat, un bon punt de partida per marcar en el mapa és l'avinguda Unter donin Limitin. Des d'aquí, amb alguns dels edificis més importants de la recent història de la capital alemanya –les ambaixades de les nacions que se la van repartir el 1945–, es pot arribar fins a la Porta de Brandenburg. Un cop allà, el recomanable és gaudir sel moment, creuar l'arc i arribar al Bundestag –per visitar la cúpula del Parlament alemany, de Norman Foster, és recomanable fer la reserva abans per Internet. Prop d'aquesta espècie d'epicentre també hi ha una altra visita obligada: el monument a l'Holocaust.

Ja sigui amb bici –o en la fantàstica xarxa de metro–, a partir d'aquí les alternatives per conèixer Berlín són múltiples, però entre les innegociables hi ha un recorregut pel mur de Berlín, entrar en algun dels cinc museus que s'aixequen al costat de la catedral de la ciutat en una illa banyada pel riu Spree, trobar el carreró Dead Chicken Alley –zona underground plena de grafits, exposicions i tallers–i gaudir d´una nit de dijous al Markthalle Neun de Kreuzberg