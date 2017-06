El cantant manresà Salva Racero mostra als joves què hi ha darrere de l'escenari

El cantant Salva Racero (Manresa, 1976) ha engegat els preparatius de l'estada de música moderna Vaca Stage, que tindrà lloc del 17 al 21 de juliol al bell mig de la natura del Solsonès. Els professors són músics reconeguts, que permetran als estudiants endinsar-se en la música i en l'ofici. A partir de 14 anys, no hi ha límit d'edat per participar-hi.

Vaca Stage és l'homòfon de la paraula anglesa backstage. El cantant de Lax'n'Busto vol portar els alumnes darrere l'escenari per tal que coneguin tot el que comporta la preparació d'un concert. Racero vol que equilibrin «la part tècnica i la part psicològica, acompanyar-los en tot moment com a coachs». Aquests coachs són músics en actiu, com ara Jordi Martínez (guitarra), Alexis Cabrillana (baix), Fermí Garriga (bateria) i el mateix Salva a la veu.

També hi haurà masterclass durant la setmana. La del dilluns 17 de juliol ja té nom, el del músic solsoní Eduard Gener. Dins de la música moderna, es treballaran els estils de pop-rock, reggae, soul, funky, cançons clàssiques... I a més de tocar i cantar, als vespres també es visualitzaran audiovisuals sobre músics, dels quals es debatran els punts destacats.

L'últim dia d'estada hi haurà un concert a la sala solsonina Sputnik, on els alumnes interpretaran les versions treballades durant la setmana. El concert vol homenatjar Joan de la Rossa (1944-2011), «que va donar molt per la música al Solsonès», segons Racero.