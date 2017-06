El Conservatori de Manresa portarà un monòleg de Peyu

La programació de la temporada vinent del teatre Conservatori de Manresa ja és oficial. El tret de sortida l'engegarà l'obra de teatre 4 minuts i 12 segons, de James Fritz, un espectacle que té com a objectiu reflexionar sobre la influència de les xarxes socials en l'entorn escolar i que servirà per inaugurar el nou curs. La Gala de la Màgia del 3r Festival Màgic de Manresa tornarà un any més a l'escenari d'aquest teatre el 23 de setembre amb una funció en la qual es podrà contemplar alguns dels millors mags catalans.

El popular humorista Peyu, que surt al programa de TV3 Alguna Pregunta Més?, també portarà el seu xou titulat iTime a la sala manresana. És un muntatge en el qual l'osonenc es transformarà en un Steve Jobs a la catalana per transportar el públic a través del temps.

El 4 de novembre pujarà dalt l'escenari la família «inestable» de pallassos i músics excepcionals que són Jordi Martínez, Joan Arqué, Roger Julià, Pep Pascual i Mauro Paganini amb Rhümia, la segona part de la biologia clownesca que va començar amb Rhum i que va tenir una gran acollida al Teatre Lliure de Barcelona.

Un obús al cor de Wajdi Mouawad, del mateix autor de qui ja vam poder veure Incendis i Cels al Kursaal, es podrà veure al Conservatori el 18 de novembre amb la interpretació d'Ernest Villegas i sota la direcció d'Oriol Broggi.

La sala acollirà dos grans concerts de música. El primer serà el 22 de setembre dins del Cicle d'Arrel amb el concert de folk del grup italià Bella Ciao, acompa-nyat en aquesta ocasió al teatre Conservatori per Jaume Arnella i Carles Belda, que servirà de pòrtic de la 20a Fira Mediterrània. El segon concert que es podrà veure serà el de Guillem Roma, que presentarà el 28 d'octubre l'àlbum Connexions, el nou disc del cantautor de Manlleu amb temes que conviden a l'optimisme i l'alegria. A més a més, aquesta sala també donarà cabuda a propostes del cicle Platea Jove i de la programació d' Imagina't que encara s'han de fer públiques.