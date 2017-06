Un cor femení que desprèn il·lusió

Encara que les portes de l´auditori del convent de Sant Francesc de Santpedor estiguin tancades i no trobin ningú que els obri el recinte per poder-hi assajar, alguna de les dones que configuren el Cor de Teies aprofiten el temps i comencen a escalfar la veu, amb un somriure a la boca, entonant notes d´alguna de les cançons que oferiran diumenge en el seu segon concert. «Volem saber-nos la lletra de memòria per mirar als ulls dels espectadors i connectar millor amb ells», comenta una de les cantants. Estan engrescades de tornar a trepitjar un escenari perquè ha plogut força d´ençà el seu debut, que es va produir en dates nadalenques.

El Cor de Teies el formen dones d´entre 30 i 50 anys i va néixer aproximadament fa un any, amb només vuit integrants. Ara en són 23 i es reuneixen cada 15 dies per assajar. «Tenim ganes de trobar-nos totes, de cantar, i de passar-ho bé», destaca Vanesa Luque.

El director, Marc Reguant, creu que en un grup amb tants membres és essencial que la flama del cant estigui sempre encesa. «Hem de mantenir el nombre de cantaires i seguir apostant per la cohesió de grup. Tenen una energia molt potent i estan molt motivades. De mica en mica anem evolucionant, però necessitem temps per encaixar bé», explica.

La majoria de les intèrprets tenen experiència en el món del cant. Però també n´hi ha que no havien format part de cap cor. «Som gent que ve de diferents camps i tenim inquietuds de tota mena. N´hi ha que són mestres d´escola de música i d´altres que no han cantat mai, però tenim totes molta il·lusió», assegura Luque. En sintonia, Reguant apunta que una gran part dels membres del Cor de Teies «són gent que ha cantat, i quan passes per cors infantils o altres grups sempre tens ganes de tornar-hi. I això es nota quan assagem», assenyala.



El solstici d´estiu



Aquest cor no té un estil molt definit. Tenen un repertori molt variat que transita des de la música catalana, passant per la basca, la italiana i l´africana. Interpreten cançons arranjades per altres cors de dones. En l´actuació de diumenge al convent de Sant Francesc cantaran temes com Buonanotte de Francesco de Gregori, Adiemus de Karl Jenkins i Fantasía de Alalá de Julio Domínguez.

El concert que han programat servirà per donar la benvinguda al solstici d´estiu i a la festivitat de Sant Joan, i ho faran acompanyades d´artistes santpedorencs. «De les teies se´n pot fer foc, i volem lligar el nom del grup amb el solstici d´estiu. Anirem totes amb vestimentes blanques i descalces per celebrar un solstici lligat a la terra, a les flames i a la feminitat».