Cançons dels Beatles per als nadons

Fa anys que la gent d'Imagina't demostra a Manresa que el teatre no té edat. En el seu quarantè aniversari, han reivindicat la feina feta mirant sempre cap al futur. I, per això, la programació del dar-rer quadrimestre de l'any es presenta novament farcida de propostes tan singulars com un concert per a nadons amb la música dels immortals The Beatles com a eix argumental. En total, el calendari de l'entitat bagenca proposa cinc espectactacles, un film i la fira de Nadal per gaudir-ne entre el setembre i el desembre.

La temporada començarà el 16 de setembre amb tres sessions a la Sala Gran del teatre Kursaal del muntatge Bitels per a nadons (17, 18 i 19 h), de la companyia La Petita Malumaluga. L'homenatge a The Beatles que realitzen una ballarina i quatre músics que es van movent (violí, saxo, percussions i violoncel) s'adreça als més petits, que poden entrar a l'espai escènic i interactuar amb els intèrprets, en el que és un exercici de seducció que es basteix a partir dels elements visuals i del so.

El 30 de setembre (17.30 h), al teatre Conservatori, serà el torn de la Cia. Anna Roca amb Les sabates noves de l'emperador, una obra que mostra els secrets de l'ofici de fer sabates. El 21 d'octubre (17.30 h), també al Conservatori, els bagencs DeParranda interpretaran Contes d'un cove, teatre i música al servei de la història d'una noia que viatja per saber què voldrà ser quan sigui gran.

La Cia. L'Estenedor Teatre representarà Diplo, un espectacle sobre la diversitat cultural i l'amistat que es veurà l'11 de novembre (17.30 h) a l'Espai Plana de l'Om. Dues setmanes després, el 25 de novembre (17.30 h, Conservatori), L'Estaquirot presentarà En Jan Totlifan, una peça de titelles sobre la importància del dret dels infants a l'aprenentatge.

D'altra banda, Imagina't programa la projecció de la pel·lícula La Ventafocs per al 28 d'octubre (17.30 h), a l'Espai Plana de l'Om. Aquest va ser el primer espectacle que va dur Rialles a la ciutat, el 29 d'octubre del 1977. La darrera proposta organitzada per Imagina't tindrà lloc l'11 de desembre al pati del Kursaal, amb la tradicional Fira de Nadal. Les entrades de tots els espectacles es posaran a la venda el dia 4 de juliol al Kursaal.