L'univers de Harry Potter compleix 20 anys

L'editorial que va publicar fa 20 anys "Harry Potter i la pedra filosofal", el primer dels set llibres que conformen l'exitosa saga de J.K. Rowling, intentarà trencar demà el rècord Guiness amb la major assemblea de persones disfressades del nen mag, unes 600, a la localitat de Bolton.

L'editorial Bloomsbury va posar a la venda el 26 de juny de 1997 aquesta obra i, per celebrar-ho, s'ha proposat el repte, en col·laboració amb col·legis i llibreries locals, de celebrar el seu vintè aniversari amb el major nombre de persones caracteritzades de Harry Potter.

Mentrestant, una vintena de llibreries al Regne Unit preparen jocs i concursos de preguntes i respostes ( "quizzes", com es coneixen popularment a Anglaterra) sobre Harry Potter, per amenitzar les incipients vacances d'estiu, alhora que la "British Library" (la biblioteca nacional britànica) prepara per a la tardor una exposició dedicada al nen aprenent de mag.

Tot just un mes després que Tony Blair i el seu nou laborisme guanyés les eleccions britàniques el 1997, i després que vuit editores rebutgessin el llibre, es va publicar el primer volum d'aquesta saga convertint-se en un fenomen de vendes immediat.

L'èxit d'J.K.Rowling

L'escriptora J.K. Rowling, nascuda el 1965 al sud-oest d'Anglaterra, era una mare soltera i divorciada que abans d'arribar a la fama necessitava de les ajudes socials per tirar endavant.

Avui, però, és l'escriptora amb més ingressos del món, segons la revista Forbes, i la tercera a la llista de celebritats, per davant de famosos com Drake o Cristiano Ronaldo.

L'èxit inicial en terres britàniques va propiciar el seu desembarcament als Estats Units, on es va publicar el 1998 amb el títol canviat de "Harry Potter y la piedra del hechicero", ja que l'editora va témer que els lectors nord-americans no entenguessin la paraula "filosofal", relacionada amb l'alquímia.

El 1999 es va publicar per primera vegada en espanyol i, el 2001, la productora de cinema Warner Bros va estrenar amb un enorme èxit en taquilla la seva adaptació de la saga, amb un repartiment principal d'actors britànics, tal com va exigir Rowling.

La saga de novel·les en conjunt comercialitzaria més de 450 milions de còpies per tot el món, traduïdes a més de 70 idiomes, convertint-se en la sèrie de llibres més venuda de la història, i, amb un total de vuit pel·lícules, també a la franquícia més reeixida del cinema, superant a "James Bond" o "Star Wars".

A més, entre 2010 i 2016 es van inaugurar tres parcs temàtics exclusivament dedicats a l'univers de Harry Potter, el primer i el tercer als EUA (Orlando i Hollywood), i el segon al Japó (Osaka).

En el primer lliurament de la saga, Harry era un nen orfe que vivia amb els seus cruels oncles fins que en el seu onzè aniversari va rebre una misteriosa carta anunciant-li la seva admissió al Col·legi Hogwarts de Màgia i Bruixeria.

Al costat dels seus nous amics, Hermione Granger i Ron Weasley, donen els seus primers passos en el món de la màgia i s'enfronten a Lord Voldemort, qui en la seva recerca de la immortalitat volia obtenir el poder de la pedra filosofal.

Entre les claus que expliquen el seu èxit, els crítics van destacar la barreja de gèneres, recollint la tradició de novel·les victorianes i eduardianes sobre la vida en els internats britànics en combinació amb un univers fantàstic.

Créixer al costat d'Harry

També va ser un encert, segons els experts, que els personatges creixessin al mateix temps que els seus lectors, ja que si en el primer llibre Harry tenia 11 anys, en l'últim, publicat el 2007, havia complert els 17.

En aquells dies molts lectors dels primers llibres ja havien superat la vintena, completament fidelitzats i preparats per a publicacions més llargues i complexes, amb dilemes morals cada vegada menys infantils.

Al fenomen literari se li va atribuir l'increment de l'hàbit de lectura de tota una generació de nens i joves, fins al punt que el llavors primer ministre britànic Gordon Brown va lloar a l'escriptora dient: "Crec que JK Rowling ha fet més per la literatura que cap altre ésser humà ".

El veterà escriptor de best-sellers, l'americà Stephen King, va predir que la sèrie "suportarà la prova del temps, i acabarà a la prestatgeria on només queda el millor, i Harry prendrà el seu lloc amb Alicia, Huck, Frodo i Dorothy".

Tot i que la saga de novel·les va quedar tancada el 2007, la franquícia va recobrar vida el 2016, a través d'una obra de teatre, "Harry Potter i el llegat maleït", i una pel·lícula basada en el mateix univers encara que amb altres personatges, "Animals fantàstics i on trobar-los ", que compta l'origen d'un llibre de text usat pels estudiants de Hogwarts.