El Berguedà i el Solsonès acolliran una desena de concerts del Festival de Música Antiga dels Pirineus

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), que enguany arriba a la seva setena edició, ha programat un total d'onze concerts a les comarques del Berguedà i del Solsonès. En conjunt, però, el certamen oferirà 49 concerts en un total de 34 municipis diferents. El primer concert que es podrà escoltar a la Catalunya Central serà 'Cants i Danses del Llibre Vermell de Montserrat', que arribarà a l'església de Sant Joan Berga el dia 2 de juliol, l'endemà d'haver inaugurat el FeMAP a la Seu d'Urgell. Altres concerts que tindran lloc al Berguedà i el Solsonès seran el de l'Orquestra Barroca Catalana, el Cor de la Generalitat Valenciana, Pyrenaeus Ensemble o Lina Tur i Dani Espasa. En concert, els municipis que acolliran concerts del FeMAP entre el 2 de juliol i el 27 d'agost són Berga, Avià, Bagà, Guardiola de Berguedà –a la comarca del Berguedà- i Riner i Castellar de la Ribera –al Solsonès-.

La setena edició del FeMAP proposa un total de 49 actuacions que tindran lloc arreu del Pirineu català, Andorra i el sud de França. Enguany el festival combinarà música, patrimoni i turisme i tornarà a combinar els concerts amb altres activitats, com ara visites guiades, degustacions o actes culturals. Un any més també es vol acostar la música a tots els col·lectius a través del FeMAP Social.

El primer concert que es podrà escoltar a la comarca del Berguedà serà a l'interior de l'església de Sant Joan de Berga el dia 2 de juliol. En concert, serà l'actuació 'Cants i Danses del Llibre Vermell de Montserrat', que el dia abans s'haurà pogut sentir a la Seu d'Urgell. A Berga tindran lloc tres concerts més: el de l'Orquestra Barroca Catalana (el 8 de juliol a l'església de Sant Joan); Lucentum XVI (el 21 de juliol al Santuari de Queralt); i Acadèmia FeMAP (el 19 d'agost a l'església de Sant Joan).

A la comarca del Berguedà també s'han organitzat actuacions als municipis d'Avià –el 23 de juliol amb La Sonorosa-, a Bagà –el 14 de juliol amb el Cor de la Generalitat Valenciana i el 12 d'agost amb Fantasiant- i a Guardiola de Berguedà –el 28 de juliol amb John Potter i Ariel Abramovich-.

Al Solsonès s'han organitzat tres concerts als municipis de Riner i Castellar de la Ribera. En concret, a Riner tindran lloc les actuacions d'Alfred Fernández i Èlia Casanova -15 de juliol a la Casa Gran del Miracle- i de Pyrenaeus Ensemble –el 5 d'agost al Santuari del Miracle-. A Castellar de la Ribera hi haurà un únic concert el 26 d'agost a l'església de Sant Julià a càrrec de Lina Tur i Dani Espasa.

El festival torna a repetir enguany el projecte FeMAP Social per acostar la música als col·lectius amb risc d'exclusió. Serà la segona edició d'aquest programa que continuarà els tallers i els concerts en col·laboració amb el Conservatori de Música dels Pirineus. D'aquesta manera, buscarà tornar a consolidar-se com a servei públic i fomentar la implicació de tots els col·lectius en el coneixement de la música antiga, amb l'objectiu d'aprofitar aquest vehicle com a element de cohesió social i aprenentatge musical integrador.

A més, en l'edició de 2017 s'han incrementat les activitats paral·leles i hi haurà un total de 42 activitats culturals incloses en l´entrada al concert. Es tracta bàsicament de visites guiades a museus, monuments, jaciments i entorns naturals.