El monestir de Montserrat, escenari de la nova novel·la de Dan Brown

El monestir de Montserrat, La Pedrera i la Sagrada Família són alguns dels escenaris on transcorre la nova novel·la de Dan Brown, 'Origen' (Columna Edicions), que arribarà a les llibreries en català i castellà el pròxim 5 d'octubre. A més de Barcelona o Montserrat, les noves aventures de Robert Langdon tenen lloc a Bilbao, Madrid i Sevilla a espais com el Museu Guggenheim, el Palau Reial o la Catedral sevillana. "Sempre he considerat Espanya una terra de boniques paradoxes; un lloc amb una rica tradició i història que, al mateix temps, no deixa de llaurar el futur innovant en ciència i tecnologia. Per això, quan em vaig proposar escriure una novel·la que mesclés l'antic i el modern, vaig saber que només podia escollir un lloc per ambientar-la", ha assenyalat Brown en un comunicat de l'Editorial Planeta. L'escriptor ha destacat que és "una novel·la que celebra la riquesa de les tradicions i història d'Espanya i la seva il·lusionant visió de futur".

En la novel·la, Robert Langdon, el conegut professor de simbologia i iconografia de Harvard, viatja al Guggenheim per assistir a un anunci que canviarà la ciència per sempre. L'amfitrió de la vetllada és Edmond Kirsch, un jove multimilionari que ha desenvolupat grans invents tecnològics i que va ser un dels alumnes més brillants del mateix Langdon. Es disposa a revelar un gran descobriment que respondrà a dues preguntes: D'on venim i a on anem. Quan es disposa a fer l'anunci, explota el caos davant la sorpresa dels convidats i de milions d'espectadors de tot el món. Davant l'amenaça que la troballa es perdi, la directora del museu Ambra Vidal i Langdon hauran de fugir desesperadament a Barcelona i iniciar una cursa a contrarellotge per a localitzar la críptica contrasenya que els donarà accés al revolucionari secret de Kirsch, mentre són perseguits per un turmentat i perillós enemic. En el viatge descobriran els episodis més foscs de la Historia i de l'extremisme religiós.

El director de l'Àrea Editorial del Grup Planeta, Carlos Revés, ha destacat que durant el treball amb Dan Brown, l'escriptor "s'ha traslladat a Barcelona i s'ha convertit en un més de l'equip de l'Editorial Planeta en la planificació del llançament d''Origen'. Ha reconegut que ha estat "un repte i un gran estímul a nivell creatiu per part de tots els implicats en el projecte".

Dan Brown ha recordat la seva vinculació amb l'estat espanyol a través del mateix comunicat. "Va ser el primer país que vaig visitar fora d'Estats Units. Ell tenia 16 anys i va estar vivint a Astúries amb una "família meravellosa. Durant la meva visita, em vaig enamorar de la cultura, de la història i sobre tot de la gent i la seva llengua. Després hi he tornat onze vegades, moltes més de les que he visitat cap altre país". Fins i tot ha recordat que va assistir a classes a la Universitat de Sevilla durant un any.