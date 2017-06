Ple en l'inici de la gira de Jo Jet i Maria Ribot

Jo Jet i Maria Ribot van encetar ahir la seva segona i nova gira de concerts als terrats amb una actuació en un hort del barri de les Escodines amb la muntanya de Montserrat com a teló de fons. Un centenar de persones no es van voler perdre l'actuació del duet bagenc, que va interpretar cançons del seu darrer treball, Lliure o descansar, i clàssics com Dóna'm l'alegria d'anar a dormir trist.