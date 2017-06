Prop de 120 inscrits, la meitat dels quals per primera vegada, en el Campus Gospel

Cantar. Tot el dia i part de la nit, amb tallers i concerts. Però sense oblidar un dels valors del gospel: «l'esperit de comunitat». És el que ofereix el Campus Gospel Rajadell, que se celebrarà aquest cap de setmana, del 30 de juny al 2 de juliol, i que arriba a la tretzena edició. Ahir el presentaven a la Plana de l'Om de Manresa Ramon Escalé, director del campus i d'Esclat Gospel Singers, cor promotor de la iniciativa; Àlex Mazcuñán, ànima del certamen, i Joan Carles Lluch, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Rajadell.

Fins ahir, el campus tenia 117 inscrits, una xifra que pot variar però que no pot superar, explicava Mazcuñán, el límit de 125. D'aquests, va explicar, uns 65 provenen de Catalunya (de les quatre províncies); un de Menorca; una vintena són francesos (de Perpi-nyà i dels Alps) i una trentena del País Basc (de Bilbao i San Sebastià). La meitat són amants del gospel que participaran per primer cop en el campus. Amb un pressupost d'uns 40.000 euros, finançats per l'Ajuntament de Rajadell i a través de les inscripcions, el Campus Gospel se celebra novament amb «el goig de poder dir», remarcava Lluch, que «tot el poble està relacionat amb el gospel: obrint casa seva i cedint espais per a les activitats». La convocatòria arriba amb novetats, explicava Escalé, com «Show Your Gospel», on els grups de campusins que pertanyen a cors podran mostrar tècnica i repertori; una sessió oberta per donar la benvinguda als participants, dijous a la nit; o la celebració d'un «Sunday Service», que, deixant de banda totes les distàncies, voldrà emular, va dir Escalé, «l'ofici religiós que se celebra els diumenges als temples americans». Diumenge, també, hi haurà la sisena edició del «Minicampus», per a infants entre 6 i 12 anys, amb tallers i actuació final.

Enguany el Campus Gospel Rajadell aposta novament per actuacions de gran format amb formacions contemporànies de música gospel (vegeu Regió7 del 14 de juny) amb tres concerts oberts al públic i amb un mestre de cerimònia, Bazil Meade, «un dels grans directors de gospel europeu», va definir Escalé, que estrenarà la figura d'artista convidat i prendrà part en les tres jornades del campus. Divendres actuaran els amfitrions, Esclat Gospel Singers, amb Barcelona Big Latin Band i l'espectacle From the heart of Africa, que van enregistrar en CD i DVD al Kursaal el novembre passat. El concert serà, va dir Mazcuñán, «la presentació oficial del DVD»; dissabte serà el torn de Bazil Meade Experience, una proposta de The London Community Gospel Choir, dirigida pel seu líder i fundador Bazil Meade amb quatre músics, un cor de tres veus i la participació de Carla Ellington, «figura emergent del gospel del Regne Unit». I diumenge, el campus es clourà amb Messengers, que celebren el desè aniversari.