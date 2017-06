Salva Racero deixa Lax'n'Busto i el grup anuncia els seus primers projectes sense ell

El grup de rock en català Lax'n'Busto ha anunciat via Facebook alguns dels seus projectes de futur més immediats després que ahir es fes públic que el cantant manresà Salva Racero, veu principal de la banda durant els últims 10 anys, deixava els del Vendrell per emprendre projectes en solitari.

En el comunicat difós a les xarxes socials, els membres de Lax'n'Busto asseguraven que Racero va deixar el grup ara fa més de set mesos després de l'últim concert fins al moment de la banda, el passat 4 de novembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Un concert que en el seu moment va ser anunciat com el darrer que farien els músics abans d'una aturada indefinida per a preparar nous camins musicals. Ara ha trascendit, doncs, que aquests camines hauran de ser sense el manresà, que va ara fa més d'una dècada va substituir Pemi Fortuny com a veu i cara més visible del grup.

Dues aparicions aquest estiu

Després de la marxa de Racero, el grup ha anunciat que aquest estiu trencarà el seu silenci per interpretar el tema 'Les nits del Liceu' al gran teatre de Barcelona i ho farà amb Pemi Fortuny al capdavant, encara que el grup s'ha afanyat a tallar possibles especulacions afirmant que es tracta d'una col·laboració puntual. A més, el grup també ha enregistrat una versió del seu tema 'Que boig el món' amb la veu de l'intèrpret britànic Peter M. Smith.

A banda d'aquestes accions, el grup ha assegurat que es troben immersos en el procés de creació dels temes del seu nou projecte, tot i que no li han volgut posar data per, diuen, no interferir en el desenvolupament natural dels temes.

Al mateix temps, la banda ha assegurat que espera poder donar noves notícies als seus seguidors sobre el rumb que prendran un cop hagi passat l'estiu.