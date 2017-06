Shakira actuarà el 25 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona

La cantant i guanyadora de dotze premis Grammy Shakira ha anunciat la seva gira mundial de presentació del disc 'El Dorado', on passarà per Barcelona el 25 de novembre al Palau Sant Jordi. La cantant colombiana també passarà el 17 de novembre per Bilbao, el 19 del mateix per Madrid i quatre dies després a La Corunya. La gira, produïda per Live Nation, comptarà amb molts dels èxits del seu catàleg i arrencarà el 8 de novembre a la ciutat alemanya de Colonia. Inclourà parades a tota Europa i als Estats Units, incloent l'AccorHotels Arena de París i el Madison Square Garden de Nova York. Més endavant s'anunciarà l'etapa llatinoamericana de la gira.