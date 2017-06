L'Ateneu Igualadí assumeix a partir de dissabte tota la gestió de la sala Ateneu Cinema

A partir de dissabte, l'Ateneu Igualadí assumirà la totalitat de la gestió i control de l'Ateneu Cinema. Sis mesos després de la inauguració, l'Ateneu Igualadí ha arribat a un acord amb l'actual empresa gestora, Giraltgrup, per rescindir de mutu acord el contracte, opció que ja s'havia plantejat com a possibilitat des de l'inici. La decisió s'han pres, expliquen responsables l'Ateneu, «amb la voluntat de continuar oferint el millor cinema d'estrena, pel·lícules d'autor i en V.O., Cicle Gaudí i coordinar i oferir més activitat cinematogràfica ampliant així l'oferta cultural». Aquest cap de setmana, del 30 de juny al 2 de juliol per manteniment i canvi de direcció, el cinema romandrà tancat i el dilluns 3 de juliol reobrirà amb La casa de la Esperanza.

El nou horari d'estiu, fins al 15 de setembre, serà dilluns, a les 18 i 20 h; dimarts tancat; dimecres i divendres. sessions a les 18, 20 i 22 h; dijous, a les 20 h; dissabte, a les 11, 18 i 22 h i diumenge, a les 11, 18 i 20 h. La sala tancarà per vacances del 21 al 28 d'agost . El setembre i coincidint amb l'inici del curs escolar, es tornarà a l'horari habitual d'hivern.