La màgia desembarca a Manresa amb més de quaranta artistes del país i internacionals

La màgia arriba a Manresa en la setmana que se celebra el 20è aniversari de la saga de Harry Potter, el mag més cèlebre dels últims temps. La fantasia impregnarà cada racó de la ciutat gràcies al 35è Congrés Nacional de Màgia, que comportarà el desembarcament d'una flota de gairebé 600 mags provinents d'arreu de Catalunya, de l'Estat espanyol, d'Europa i també d'Amèrica i Àsia, i que permetrà veure durant quatre dies una quarantena dels millors professionals del sector. «Serà una invasió màgica, però són gent pacífica», avisava ahir entre rialles Xavier Tapias, de l'organització i membre de l'Associació GENI, que organitza a Manresa La Nit dels Genis i que va presentar la candidatura de la ciutat.

Els participants gaudiran de tot tipus d'actes, com gales, conferències i concursos que premiaran els millors il·lusionistes del moment. Ocuparan les sales del Kursaal, el teatre Conservatori, la Plana de l'Om, El Sielu i els Barlins, però també mostraran la seva màgia pels carrers de Manresa. «Són gent apassionada per aquest món i segur que els trobareu a qualsevol lloc de la ciutat fent algun truc», indicava la presidenta del Congrés Nacional de Màgia, May Closa.

L'èxit de convocatòria ha fet que s'hagin esgotat totes les places per als mags participants en els concursos del congrés així com les dels expositors que oferiran els seus productes perquè els congressistes adquireixin els trucs més originals o les últimes novetats del mercat.



Activitats obertes al públic

Els principals actes estaran oberts al públic, com la gala internacional (diumenge), en què participaran artistes de renom com el francès Norbert Ferré, el mentalista britànic Luke Jermay, l'il·lusionista nord-americà John Carney i la jove maga italiana de només 15 anys Gaia Elisa Rossi, que duran a terme números que no han estat representats a l'Estat espanyol. Un altre de les activitats i que es podrà veure des d'avui és l'exposició «El segle d'or de la màgia», que s'inaugurarà a 2/8 de la tarda a l'Espai 7 del Centre Cultural El Casino de Manresa. És una mostra que abraça des del 1850 fins al 1930 i que inclou objectes i peces úniques com ara rèpliques de famosos jocs de Robert-Houdin.



Hotels i restaurants plens

Els organitzadors preveuen que durant els quatre dies de duració de les jornades es generi un remarcable impacte econòmic a la capital del Bages. Segons van explicar ahir, els hotels de la zona han penjat el cartell de ple i s'ha demanat als restaurants que ampliïn els horaris per donar servei als assistents.