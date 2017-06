El monestir de Montserrat serà un dels escenaris de la nova novel·la de Dan Brown

El monestir de Montserrat, la Pedrera i la Sagrada Família de Barcelona són alguns dels escenaris per on transcorre la nova novel·la de Dan Brown (1964), Origen (Columna/Planeta), que arribarà a les llibreries en català i castellà el 5 d'octubre. A més de Barcelona i Montserrat, les noves aventures de Robert Langdon tindran lloc a Bilbao, Madrid i Sevilla en espais com el Museu Guggenheim, el Palau Reial o la catedral sevillana. «Sempre he considerat Espanya una terra de boniques paradoxes; un lloc amb una rica tradició i història que, al mateix temps, no deixa de llaurar el futur innovant en ciència i tecnologia. Per això, quan em vaig proposar escriure una novel·la que combinés l'antic i el modern, vaig saber que només podia escollir un lloc per ambientar-la», va explicar ahir l'autor del fenomen i supervendes El codi Da Vinci, publicat el 2003, a través d'un comunicat de l'Editorial Planeta. Com ja va succeir amb París a El codi Da Vinci, amb Roma a Àngels i dimonis i amb Florència a Inferno, els escenaris de les novel·les de Brown sempre han estat un element clau en les seves trames.

A Origen, Robert Langdon, el conegut professor de simbologia i iconografia de Harvard, viatja al Guggenheim per assistir a un descobriment que canviarà la ciència per sempre i que respon dues preguntes transcendentals: d'on venim i on anem. L'amfitrió de la vetllada és Edmond Kirsch, un jove multimilionari que va ser un dels alumnes més brillants del mateix Langdon. Quan Kirsch es disposa a fer l'anunci, explota el caos davant la sorpresa dels convidats i de milions d'espectadors de tot el món. La directora del museu, Ambra Vidal, i Langdon han de fugir a Barcelona i iniciar una cursa a contrarellotge per localitzar la críptica contrasenya que els donarà accés al revolucionari secret de Kirsch.

Dan Brown no només ha escollit ubicar la seva nova novel·la a Espanya per motius narratius, sinó per la seva vinculació personal: «Espanya és el primer país que vaig visitar fora dels Estats Units. Tenia 16 anys i vaig estar vivint a Astúries amb una família meravellosa. Durant la meva visita, em vaig enamorar de la cultura, de la història i, sobretot, de la gent i la seva llengua. Després he tornat onze vegades a Espanya (moltes més de les que he visitat cap altre país), fins i tot durant un any vaig assistir a classes a la universitat de Sevilla», explicava en el comunicat l'escriptor nord-americà.