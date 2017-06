Pagès reedita la novel·la de Jordi Agut en un nou segell de literatura negra

El segell lleidatà Pagès Editors encetarà el proper mes de gener una nova col·lecció de novel·la de gènere negre amb un catàleg inicial en el qual figura la reedició de L'últim defensa, la ficció sobre la corrupció en el món del futbol escrita pel periodista bagenc Jordi Agut (Valls de Torroella, 1975), redactor de la secció d'Esports de Regió7. El reconegut escriptor i agitador cultural Sebastià Bennasar, organitzador de festivals com Tiana Negra, és el coordinador de la nova proposta de la potent editorial de les terres de Ponent, que també publicarà en castellà, i a través de la firma Milenio, l'obra del reporter bagenc, que va aparèixer primer fa poc més d'un any i mig amb Stonberg.

«El Jordi Agut és el meu descobriment del 2016», va afirmar ahir Bennasar repetint la bona impressió que li va deixar la lectura de L'últim defensa. La novel·la de l'autor de Valls és un thriller que es desencadena durant un cap de setmana durant el qual moren diferents persones a l'entorn d'un seguit d'estadis europeus. Les trames criminals que fan enormes negocis amb els jocs d'apostes en el futbol és el teló de fons d'una ficció que protagonitza el policia anglès George Mitchell.

Publicada en un inici per Stonberg, Pagès ha recuperat els drets de la novel·la i la reeditarà el proper mes de maig. Paral·lelament, l'obra també es publicarà en castellà, en principi amb el mateix títol, per intentar fer fortuna en el mercat espanyol i sud-americà.



Pedrolo, el primer de la llista

La nova col·lecció Lo Marraco Negre, que pren el nom de la línia de narrativa de Pagès Editors, s'inaugurarà el proper mes de gener amb la publicació d' Es vessa una sang fàcil, de Manuel de Pedrolo (1918-1990). L'autor de l'Aranyó (la Segarra) és «el pare» de la novel·lística negra catalana, va apuntar Bennasar, i durant el 2018 se celebrarà el centenari del seu naixement. Durant el mes mateix, el segell lleidatà publicarà l'obra guanyadora del Premi Ferran Canyameres, encara per atorgar.

La tercera proposta que llençarà Lo Marraco Negre serà el nou títol de la saga de la sergent Anna Grimm, creat per Montse Sanjuan (Lleida, 1956), els dos primers volums de la qual també van aparèixer a Pagès. «La tercera novel·la és difícil perquè tens la por de repetir-te i fer el mateix que en les dues primeres, però espero que això no em passi».

Després de l'estiu, al mes de setembre, serà el torn per dues novetats més. D'una banda, Potser l'atzar, el títol provisional del debut de la poetessa Núria Queraltó (Barcelona, 1964), que tracta sobre el segrest d'una noia. La novel·la beu tant del mite de Pigmalió com de casos reals de joves captives durant setmanes i, fins i tot anys, per homes que en van abusar.

L'altra obra serà El barri de l'estrella polar, del portuguès Francisco Moita Flores, un autor «que encara no s'ha traduït en cap llengua de l'estat, però que és molt conegut al seu país», va afegir Bennasar. La intenció de Pagès és fer una traducció cada any. Eulàlia Pagès, directora de l'editorial, va anotar que de cada llibre se'n farà una tirada inicial d'entre 1.000 i 1.500 exemplars.



Cinc títols en castellà

La versió en llengua espanyola de la nova col·lecció serà Marrajo, que no neix amb la voluntat de ser «una còpia clònica del catàleg en català», segons va dir Bennasar. Per aquest motiu, dels quatre títols ja confirmats que apareixeran l'any vinent, només un serà la traducció d'una de les obres abans comentades, la ja esmentada del periodista Jordi Agut.

el segell Milenio, Pagès publicarà Tiempo de ratas (novel·la guanyadora del premi Crims de Tinta), de Marc Moreno, i Fondo de reptiles, de Jordi Juan. Al setembre, sortirà Muerte entre las estrellas, de Laura Balagué. El cinquè títol encara no està confirmat.

«Volem abraçar el màxim de subgèneres», va explicar Bennasar, «des del crookstory [històries escrites des del punt de vista dels delinqüents] fins a territoris poc explorats com el futbol». La novel·la d'Agut està ambientada en les setmanes prèvies a l'Eurocopa de França del 2016 i és el primer capítol d'una trilogia sobre futbol i delinqüència internacional.