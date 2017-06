Un documental repassa la història de Cardona amb records de vuit testimonis

La història de Cardona explicada a través dels records i de les emocions. Aquest és l'objectiu que persegueix el documental Un temps, un lloc, una vida, una producció pròpia del Cinema Amateur Cardoní i que es presenta avui a 2/4 de 9 del vespre al teatre Els Catòlics. El film fa un viatge al passat del poble, i projecta, a través de vuit testimonis, una visió personal sobre aspectes com la pagesia, la indústria, la mineria i l'ensenyament.

El documental mostra l'evolució que ha viscut la vila al llarg del segle XX i també fa una mirada al present i al futur d'aquest municipi bagenc. Segons Marcel Barrera, un dels codirectors de la pel·lícula, un dels propòsits amb què van concebre el documental és que els cardonins se sentin reflectits en les anècdotes i vivències que s'expliquen. «Volem que els espectadors s'identifiquin amb Cardona i amb els records que ensenyem. Que la gent que hagi treballat a la mina o al tèxtil se sentin seves les històries i les revisquin de nou», recalca.

Barrera apunta que amb l'elaboració d' Un temps, un lloc, una vida no buscaven deixar constància de forma detallada i precisa d'aquesta etapa històrica del municipi. «El documental no persegueix de manera exhaustiva el rigor històric perquè no volíem que fos així. El treball és un recorregut per la història a través del testimoni de diverses persones del poble que desgranen el que han viscut, les seves circumstàncies, i que ajuden a entendre Cardona», explica. Els testimonis escollits són persones amb àmplia experiència del sector del qual parlen. «Volíem que el vídeo tingués una durada màxima de mitja hora o tres quarts. Per això, vam haver de reduir la selecció a vuit testimonis que vam triar per la seva expressió oral i per les experiències viscudes». Com Ramon Garrostas, treballador de la mina Les Salines, Joan Mosella, de la fàbrica El Paperer o Josep Miralles, de la Casa El Mujal.

El rodatge, el 2008

Una trentena de membres del Cinema Amateur Cardoní han participat en la gravació del documental. El projecte es va posar en marxa el 2008, i gran part del rodatge es va fer aquell mateix any. Però per diferents motius personals dels membres de l'entitat, el projecte es va aturar. La motivació per enllestir-lo va ser l'arribada del Cicle Gaudí a Cardona.