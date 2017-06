El Kursaal posa a la venda el Toc de Teatre dissabte

Els abonaments del Toc de Teatre es posen a la venda aquest dissabte, 1 de juliol a les 10 h del matí a les taquilles del Kursaal i per internet (www.kursaal.cat). Les entrades soles dels espectacles del Toc es vendran dimarts 4 de juliol a les 18:00h, també a taquilles i internet.

Obrirà el Toc de Teatre, els dies 23 i 24 de setembre, 'La treva' de Donald Marguiles, protagonitzada per l'actriu Clara Segura, amb David Selvas, Ramon Madaula i Mima Riera, que completen el repartiment. És una obra que reflexiona sobre l'amor, el periodisme i els corresponsals de guerra, que es va estrenar la tardor passada al teatre Villarroel de Barcelona amb una gran acollida.

El cap de setmana del 14 i 15 d'octubre pujarà a l'escenari del Kursaal 'In memoriam', una obra escrita i dirigida per Lluís Pasqual que ens trasllarà a la Guerra Civil, a primera línia de foc, on hi ha els joves de la lleva del biberó. Una producció del Teatre Lliure que arriba al Kursaal de la mà dels actors Joan Amargós, Enric Auquer, Quim Àvila, Eduardo Lloveras, Lluís Marquès i Joan Solé.

La tercera obra de l'abonament és 'Art', de la dramaturga francesa Yasmina Reza, una comèdia que reunirà a l'escenari del Kursaal tres grans noms de l'escena catalana: Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva. Dirigida per Miquel Gòrriz, veurem a la sala gran del Kursaal una nova versió d'aquesta peça sobre l'amistat que s'ha representar arreu del món i s'ha traduït a més de 30 llengües.

Tancarà el Toc de Teatre 'Els tres aniversaris' de Rebekka Kricheldorf, que es va estrenar la setmana passada al teatre Villarroel de Barcelona. Es tracta d'una comèdia agredolça que mostra la decadència d'una família, tant en el terreny personal com en el social. Està dirigida per Jordi prat Coll i interpretada per Anna Alarcón, Rosa Boladeras, Miranda Gas, Joan Negrié, Victòria Pagès i Albert Triola.

Com és habitual, de totes quatre obres se n'ha programat una doble funció: dissabte a les 21h, i diumenge a les 18h a la sala gran del Kursaal.

El preu de l'abonament és de 70 €. I cada obra per separat tindrà un preu de 25 €, excepte en el cas d''Art', que és 28 €.

Entrades a taquilles i a la renovada web del Kursaal



La venda de l'abonament (així com de la venda de la resta d'espectacles de la nova temporada que es durà a terme dimarts vinent) es farà des de la nova web del Kursaal que ja està activa des d'aquesta setmana a www.kursaal.cat Per tal de facilitar la navegació i la compra d'entrades per internet, la web s'ha renovat amb un disseny més actual i s'ha adaptat per a dispositius mòbils i ser accessible des de qualsevol mòbil o tauleta. La nova web ofereix també més informació amb una Agenda que permet visualitzar tots els actes i espectacles que es duen a terme tan al Kursaal, el Conservatori i l'Auditori de la Plana de l'Om.