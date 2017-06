Una raresa de cinema popular de qualitat

hermanos del viento

? Àustria, 2015. 97 min. Drama. Direcció: Gerardo Olivares i Otmar Penker. Intèrprets: Jean Reno (Danzer), Tobias Moretti (Keller), Manuel Camacho (Lukas) i Eva Kuen (Maria). Pantalles: Bages Centre (Manresa).



Gerardo Olivares és un realitzador andalús amb una interessant filmografia (títols com La Gran final i 1 4 kilómetros) que ha alternat el documental i la ficció amb una vocació inequívocament didàctica. El seu darrer llargmetratge (una producció austríaca codirigida per Otmar Penker) completa una trilogia sobre la natura que va iniciar amb Entrelobos i El faro de las orcas. Hermanos del viento descriu la singular (i terapèutica) relació entre un noi, Lukas, i una cria d'àliga que ha adoptat després que hagi estat expulsada del seu niu. Aquest jove, turmentat per una convivència extremadament difícil amb el seu pare, troba en el seu nou projecte la il·lusió necessària per recuperar-se.

El vessant documental i la ficció dramàtica, l'esplendor de la natura i el poder dels sentiments convergeixen sense fissures en aquesta mostra força digna d'un cinema que assumeix sense complexos un esperit decididament ecològic i pedagògic. Som davant d'un film obertament familiar que juga netament les seves cartes. Olivares es repenja de vegades en recursos expressius discutibles (una veu en off massa redundant), però, no obstant això, aquesta petita epopeia amb rivets melodramàtics vessa humanitat i està narrada amb una elegància visual indiscutible. Hermanos del viento s'erigeix, en definitiva, com un exemple modest però molt respectable d'un cinema per a tots els públics. Una veritable raresa en una època en què cada vegada és més difícil trobar un cinema popular de qualitat. Olivares no és cap cineasta innovador, però les seves pel·lícules, que sempre transmeten una visió constructiva de l'existència, ens asseguren un espectacle clarament empàtic i rodat amb un innegable bon gust.