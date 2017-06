La sexòloga manresana Carme Sánchez Martín omple la Parcir en la presentació del seu llibre

La llibreria Parcir de Manresa es va omplir ahir en la presentació del llibre El sexe que volem les dones (Angle Editorial), de la sexòloga manresana Carme Sánchez Martín. Un vespre de «retrobaments», com va explicar, perquè des de fa anys viu a Castelldefels i treballa a Barcelona. Col·laboradora habitual de diferents mitjans de comunicació, Sánchez va estar acompanyada de la sociòloga Sònia Díaz, responsable de projectes de l'Associació Siena, que va anar introduint els diferents aspectes d'un llibre que va definir d'«amè i divulgatiu i que en realitat és per a homes i dones». Sánchez va «reivindicar» la sexualitat femenina, durant anys «acotada» per la religió, i la necessitat d'una «educació sexual reglada» a l'ensenyament.